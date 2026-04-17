La drama de jubilada con pensión de $231 mil ante alza del gas: "No me alcanza"

17 abr. 2026 - 13:20 hrs.

La mañana de este viernes en Mucho Gusto conocimos el caso de Rosa, jubilada que con su pensión de tan solo $231.000 debe no solo financiar su día a día, sino también sus medicamentos y servicios básicos.

La mujer valoró el Subsidio de gas licuado, puesto que ocupa este combustible tanto para calefacción, cocinar y ducharse. "Al menos uno no me alcanza", aseguró.

Eso sí, comentó tener complicaciones con la forma de entrega del beneficio estatal, puesto que se realizaría a través de Cuenta RUT de BancoEstado, producto bancario del cual carece.

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"Nunca me entendí con las tarjetas", afirmó, para luego mencionar que es su nieta quien se encarga de ayudar en temas tecnológicos.

En diálogo con el matinal, la señora dijo que padece diabetes, por lo que debe cuidar su dieta y, por lo mismo, comprar alimentos en específico.

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