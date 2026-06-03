Ministro Arrau lidera operativo en Macul: Gobierno anuncia intervención policial en vagones del Metro

03 jun. 2026 - 09:15 hrs.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó nuevo operativo policial en terreno durante la noche del martes, esta vez en la comuna de Macul.

La intervención incluyó el despliegue de funcionarios del OS7 de Carabineros, junto con personal municipal, principalmente en el eje de Avenida Macul con Avenida Quilín.

En la instancia, se realizaron controles de identidad, además de la inspección de vehículos con el apoyo de la brigada canina antidrogas. Todo en el marco del plan de refuerzo en terreno para intervenir zonas con alta frecuencia de delitos.

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Intervención en vagones de Metro

"Los barrios que se intervienen van a ser cada vez con mayor focalización. Nos encantaría poder reeditar el Plan Cuadrante que tiene varias décadas, pero tenemos menos carabineros hoy día y esa dificultad nos hace focalizar la acción policial en ciertos barrios que son más difíciles, intervenir ejes cívicos que significan mucho tránsito", indicó el secretario de Estado, Arrau.

Mientras que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que se realizará una intervención al interior de los vagones del Metro de Santiago, entendiendo la presencia de bandas delictuales en el transporte público.

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