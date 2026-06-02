"No me venga con el Niño Godzilla": Neme pierde la paciencia y encara a don Jaime por sus anuncios de lluvia

02 jun. 2026 - 09:45 hrs.

José Antonio Neme se cansó e interpeló duramente a Jaime Leyton por sus falsas promesas respecto al desarrollo de importantes lluvias, a raíz del "Niño Godzilla".

Precisamente, el conductor de Mucho Gusto paró en seco el pronóstico del meteorólogo para decirle unas cuantas verdades. "A mí no me venga cosas, que el niño Godzilla, que los Godzilla, que El Niño. Pero, por favor, ¿esto qué parece? Cuenta Pública", expresó.

Neme y don Jaime

A renglón seguido, José Antonio advirtió que va a obligar a don Jaime a hacer una Cuenta Pública al país.

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"Yo voy a obligar a don Jaime a dar una cuenta pública al país, porque ha estado prometiendo agua desde el inicio de esta temporada", indicó frente a una Karen Doggenweiler que no aguantaba la risa.

Viéndose atrapado, Leyton indicó que "viene el Súper Niño, pero lo vamos a decir exactamente como lo dijo la Dirección Meteorología de Chile: Durante el invierno vamos a estar en la transición hacia la instalación de El Niño".

Y para no quedar como un incumplidor, anunció el regreso de la lluvia para el próximo 10 de junio, aunque precisó que serán precipitaciones débiles.

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