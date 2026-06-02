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"Tolerancia cero": La reacción de Banco Santander a detención de ejecutivo vinculado al Tren de Aragua

  • Por Sebastián Paillafil

La mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un ejecutivo del Banco Santander, vinculado a un brazo operativo y extorsivo del Tren de Aragua.

Los funcionarios policiales llegaron hasta la sucursal bancaria ubicada en Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago, para realizar un allanamiento y concretar la captura del ciudadano venezolano.

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Según los antecedentes expuestos en Mucho Gusto, desde dicha sucursal se detectaron movimientos bancarios que habrían permitido el envío de dinero hacia Colombia, generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista y otros puntos de la capital.

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La respuesta de Banco Santander 

A través de un comunicado, Banco Santander aseguró que "ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente".

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"El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", agregó.

En esa misma línea, mencionaron que "por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación".

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