Detienen a ejecutivo de banco por presunto vínculo con célula del Tren de Aragua en Santiago

02 jun. 2026 - 10:45 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un ejecutivo de Banco Santander, en el marco de una investigación que busca desbaratar una célula del Tren de Aragua.

Según lo informado por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, el procedimiento se produjo en una sucursal de la entidad bancaria ubicada en Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago.

Ejecutivo facilitaba envío de dinero al extranjero

Las diligencias surgieron tras detectar movimientos bancarios que habrían permitido el envío de dinero hacia Colombia por parte de la organización criminal.

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En ese contexto, el ejecutivo bancario, de nacionalidad venezolana, estaría vinculado directamente en la transferencia de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista y otros puntos de la capital.

El hombre fue detenido por personal de la policía civil y quedó a disposición de la investigación.

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