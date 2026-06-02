"¡Tenemos casa nueva!": Así es el renovado estudio y moderna escenografía de Mucho Gusto

02 jun. 2026 - 09:10 hrs.

¡Con estudio nuevo! Así como lee, inició este martes el Mucho Gusto con una tecnológica y colorida escenografía que recibieron con alegría José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

"¡Tenemos casa nueva!", expresó con alegría el conductor del espacio matinal que, acompañado de su fiel compañera, invitó a realizar un rápido recorrido por el nuevo estudio.

Nueva escenografía en Mucho Gusto

"Qué bonito nuestro estudio. Damos el puntapié inicial, una nueva etapa, en un estudio renovado y renovado también el compromiso con ustedes", manifestó por su parte Karen, mientras la cámara mostraba las llamativas pantallas gráficas.

Mega

Pero no solo se trató de modernizar el estudio, sino de integrar una llamativa característica: una entrada y salida, donde Karen y Neme le darán bienvenida a panelistas e invitados a esta nueva casa.

"Cada personaje, invitado, puede entrar de manera especial", describió justamente José Antonio, que anunció el ingreso de Jaime Leyton para su pronóstico del tiempo.

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