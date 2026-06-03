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"Vamos a hacer una locura": Los chats extorsivos del Tren de Aragua contra productores y dueños de locales

  • Por Sebastián Paillafil

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de 19 venezolanos, en el marco del megaoperativo bautizado "Operación Tokio". Se trata de diez mujeres y nueve hombres que serán formalizados por una multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales asociados al Tren de Aragua, cuyo monto asciende a $78 mil millones.

Esta célula de una de las organizaciones transnacionales más peligrosas se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro, contrabando, extorsión y otros delitos.

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Revelan chats del Tren de Aragua

Precisamente, en Mucho Gusto se exhibieron mensajes que se detectaron en los celulares de los antisociales que pertenecen a esta banda, donde aparecen amenazas a productores de fiestas y dueños de locales nocturnos.

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"Dj, productor o algún pana o conocido que haga un after sin comunicar le vamos a buscar lío directamente, todos los panas que andan requemando por ahí y están claros de este lado y apoyan la web... sin llamar, teniendo la directa con nosotros, va a ser desactivado de forma inmediata", aparece en uno de los chats.

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En los mensajes también se hacen amenazas directas con ataques armados a quienes no están alineados con las condiciones del Tren de Aragua.

El texto, expuesto en Mucho Gusto, dice: "el próximo after o fiesta que sepamos que no está alineada, vamos a hacer una locura y esté quien esté ahí, sea pana, sean sanos, no nos vamos a frenar, vamos actuar de forma inmediata no nos hacemos responsables ok”.

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