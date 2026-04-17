Lluvias en Santiago: Este día regresan las precipitaciones y cuánto lloverá en la Región Metropolitana

17 abr. 2026 - 09:10 hrs.

Santiago amaneció este viernes 17 de abril con leves precipitaciones que habían sido pronosticadas por el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

Precisamente, el experto manifestó en Mucho Gusto que estas gotas que aparecieron y que no volverán durante el resto de la jornada, fueron un adelanto de lo que ocurrirá el fin de semana en la Región Metropolitana.

¿Qué pasará con la lluvia este fin de semana?

Sepúlveda indicó que para este viernes se pronostica una máxima de 24 °C, con un cielo que se comenzará a cubrir durante la tarde. Algo parecido ocurrirá el sábado, eso sí con 22 °C.

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Mientras que el domingo, según el comunicador, aparece la probabilidad de que las precipitaciones vuelvan a toda la Región Metropolitana. En concreto, después de las 15:00 horas hasta la madrugada del lunes.

Respecto a cuántos milímetros podrían caer, estimó que serían entre 5 y 10 en sectores de Santiago, aunque más en la cordillera.

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