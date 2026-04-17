Tío de Francisca Millahual y hermano del imputado hace desesperada petición tras amenazas de muerte

17 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Juan Alberto Arriagada, tío de Francisca Millahual y hermano del imputado por el crimen, realizó un desesperado pedido en Mucho Gusto, junto con revelar que ha recibido amenazas de muerte.

En conversación con el matinal de Mega, el hombre comentó que toda la información relacionada con el crimen de la joven estudiante de Medicina Veterinaria se ha filtrado, lo cual "no ayuda ni a la investigación, ni al dolor, ni a la pena que siente la familia".

Agregó que el Diario Austral de Temuco presentó el caso como una violación, tomando las propias palabras del Ministerio Público. "El pedido es hacia la Fiscalía y PDI que hagan su trabajo, que lo hagan muy bien. Hoy día queremos eso por respeto a mi hermana, a la familia, a mi sobrina", indicó.

Mega

Hermano de imputado acusa amenazas de muerte

El hombre también reveló que ha recibido múltiples mensajes en redes sociales con comentarios positivos y negativos, así como también amenazas de muerte.

"Me han escrito personalmente a mi Instagram, se han creado perfiles sin fotos, sin nada, y me han tratado pésimo por decir que hay que tener la dignidad de la persona; van hasta amenazas de muerte", aseguró.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto