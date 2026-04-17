"¿En qué se parece...?": José Antonio Neme lanza ácido chiste sobre las renuncias de Seremis

17 abr. 2026 - 09:30 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, sacó a relucir su faceta más divertida con un ácido chiste sobre el difícil panorama de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) del Gobierno de José Antonio Kast.

En medio del recorrido de los animadores por el backstage del matinal, el comunicador quiso sacarle una sonrisa a Karen Doggenweiler.

Fue entonces cuando lanzó: "¿En qué se parece un Seremi al amigo de nosotros?". Luego de frenar un poco esperando la respuesta de su compañera, remató: "En que dura poco", provocando risas.

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Las breves estadías de los Seremis del Gobierno de Kast

La broma fue en clara alusión al complejo panorama de los secretarios regionales ministeriales que a poco más de un mes desde que el Presidente llegara a La Moneda, muchos han dejado, incluso sin ocupar sus puestos, por distintos motivos.

Algunos de ellos llegaron a estar solo días e incluso horas, como ocurrió con Patrick Dungan, quien fue asignado como seremi de Energía de la Región de La Araucanía, pero que de un día a otro dejó de contestar el teléfono y fue cesado.

Otro claro ejemplo es el actor Renato Münster que, a solo 24 horas de asumir como Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, renunció "por motivos personales y urgentes".

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