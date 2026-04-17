"Me cuesta entender...": Neme sorprende con mensaje a tío de Francisca Millahual y hermano del imputado

17 abr. 2026 - 11:40 hrs.

La mañana de este viernes en Mucho Gusto, José Antonio Neme envió un significativo mensaje a Juan Alberto Arriagada, tío de Francisca Millahual y hermano del imputado por el crimen de la joven universitaria.

Juan Alberto concedió una entrevista al matinal, donde no solo se refirió a los últimos registros que salieron a la luz, sino también al delicado momento que atraviesan como familia, donde, por un lado, lloran la partida de la estudiante de Medicina Veterinaria y, por otro, la eventual implicancia de Emanuel Ochoa.

Considerando el complejo panorama, José Antonio dijo admirar la valentía con la cual el hombre sobrelleva un golpe tan duro.

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Neme envía mensaje en medio de entrevista

"Me cuesta entender cómo una familia se pone de pie después de un golpe como este. Te lo diría como podríamos estarnos tomando un café o compartiendo en una mesa, pero te juro que te deseo por tu valentía, por tu interés, por tu hombría, por tu dignidad, que pasen por este tránsito. Te admiro", expresó.

"Yo no sé cómo se vuelven a mirar entre ustedes en la intimidad cuando se apaga la cámara, cuando el caso ya esté más o menos resuelto", agregó, para luego mencionar que este es un dolor con el cual deberán cargar de por vida y que "ojalá la puedan administrar de la manera menos dolorosa posible".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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