Caso Francisca Millahual: Videos clave muestran a imputado con la víctima y desechando un arma

17 abr. 2026 - 10:30 hrs.

La mañana de este viernes en Mucho Gusto, se revisaron los nuevos videos en la investigación por la muerte de la joven Francisca Millahual. Se trata de imágenes claves que podrían dilucidar lo que ocurrió en la ciudad de Temuco y la implicancia de su tío, Emanuel Ochoa.

Último registro de Francisca Millahual

El primero de los registros es del domingo 5 de abril, en el cual aparece la víctima y su familiar caminando hacia una botillería en el sector de Amanecer de la capital de la Región de La Araucanía.

En otras imágenes se ve a ambos de regreso a la casa tras adquirir diversos artículos entre los que está, según la declaración del propio imputado, una botella de vino.

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A ello se suma un video de la mañana del lunes 6 de abril, puntualmente a las 14:20 horas, cuando ya habría ocurrido el crimen.

Captan a Emanuel Ochoa rumbo al río Cautín tras el crimen

En el registro se logra apreciar a Ochoa caminando hacia el río Cautín para presuntamente deshacerse del arma de fuego, una pieza fundamental en la indagatoria.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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