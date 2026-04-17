Neme y Karen muestran el backstage de Mucho Gusto y captan inesperada llamada en pleno programa

17 abr. 2026 - 10:05 hrs.

José Antonio Neme y Karen Doggenweiler sorprendieron este viernes a los televidentes al mostrar el backstage de Mucho Gusto, donde revelaron algunos de los mayores secretos.

Todo sucedió al comienzo del matinal, cuando la conductora decidió por su cuenta tomar una de las cámaras e irse tras bambalinas ante la sorpresa de todos en el lugar.

La misteriosa llamada de figura de Mucho Gusto

En ese momento, se captó al periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, realizando una misteriosa llamada. "Fue eso no más, no va a llover más, Iván”, se alcanzó a escuchar antes de que colgara.

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Tras ello, se fueron a la zona de maquillaje, donde registraron in situ a Marianne Schmidt con sus últimos retoques para liderar el segmento internacional de Mucho Gusto.

El distendido momento se coronó con el ácido chiste de José Antonio Neme sobre las comentadas renuncias de Seremi del Gobierno de José Antonio Kast.

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