Subsidio de gas licuado: Gobierno cambia mecanismo de entrega y será depositada en Cuenta RUT

17 abr. 2026 - 12:10 hrs.

Uno de los grandes anuncios del Gobierno para reforzar el Plan Chile Sale Adelante fue el Subsidio de Gas Licuado, una iniciativa diseñada para proteger el presupuesto familiar durante los meses de invierno.

Esta ayuda social consiste en la entrega gratuita de un balón de gas licuado de 15 kilos, para mitigar el impacto del alza de precios en los combustibles.

La implementación del beneficio ha generado incertidumbre las últimas semanas; incluso el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, calificó dicha situación como "confusa".

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Así se implementará el subsidio de gas licuado

En primera instancia, el Gobierno aseguró que la entrega de balones de gas se realizaría a través de las municipalidades. En ese sentido, diversas casas edilicias alzaron la voz, acusando no haber recibido información formal por parte del Ejecutivo, agregando que no existían vales ni recursos disponibles y que no era viable desde el punto de vista administrativo.

Vacilación que terminó este jueves, luego que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informara que la ayuda monetaria será depositada directamente a la tarjeta electrónica de los beneficiarios.

"El mecanismo definido consiste en una transferencia directa de dinero para la compra de gas que se realizará a través de una tarjeta electrónica del BancoEstado. El sistema se implementará mediante una glosa especial revisada con la Contraloría y se va a materializar a través de transferencia directa", explicó en diálogo con Meganoticias.

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