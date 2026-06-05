Alcaldesa de Las Condes oficiará a concesionaria tras incidente con fierro en autopista Costanera

05 jun. 2026 - 09:40 hrs.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, habló con Mucho Gusto respecto a los daños que varios conductores registraron en sus vehículos en la autopista Costanera Norte. Parabrisas rotos y otros daños se produjeron debido a un fierro de cuatro metros que colgaba en un paso sobre nivel.

"Es gravísimo lo que ocurrió acá en la comuna. Estamos justo en el límite comunal, pero se vieron afectadas 12 personas, entre ellas un inspector municipal. Yo creo que hace falta revisar los contratos que tienen las concesionarias, precisamente porque no se entiende la reacción del día de ayer".

Esto se debe a la reacción de la concesionaria tras el accidente, que no tomó parte activa en ayudar a los conductores. "Hay vecinos que nos han comentado que los mandaron a escribir un correo relatando la situación", indicó San Martín.

Mucho Gusto / Mega

Oficio para el MOP y la autopista

Como municipalidad están coordinando con los afectados a través de un grupo de Whatsapp para "tener una voz un poco más fortalecida frente a este accidente que pudo haber sido fatal".

Pero este apoyo a las víctimas se ve respaldado con un oficio que se enviará al Ministerio de Obras Públicas y a la empresa a cargo de la autopista.

La autoridad explicó que "eso va a ocurrir el día de hoy, para que hagan la mantención correctiva y de todos los pórticos que existen en la comuna y ojalá en todo Chile".

Y afirmó que la respuesta de la autopista "debiese ser inmediata, precisamente por la eventualidad de que haya autos que generen (choque) por alcance".

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