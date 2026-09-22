¿Cuánto debo ganar para comprar un departamento?

22 sept. 2026 - 13:20 hrs.

El sueño de la casa propia parece ser cada vez más lejano para gran parte de la sociedad. Y es que se mezcla la tormenta perfecta: una situación económica compleja, con una crisis de desempleo y requisitos bancarios que escapan de la realidad del país.

Las exigencias de la banca se han disparado en los ingresos, puesto que cada vez se le pide más sueldo a las personas individuales y parejas para poder acceder a un crédito hipotecario.

Los ingresos que exigen los bancos para comprar un departamento nuevo

El editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, abordó esta problemática, afirmando que en promedio se exige un sueldo que fluctúe entre $1.500.000 y $2.000.000, cuando la mitad de la masa laboral del país gana desde $600.000 para abajo.

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La consultora Inciti elaboró un informe donde estimó de forma referencial los dividendos para comprar un departamento nuevo en Santiago, donde en Vitacura se necesita un sueldo o complementar renta mensual superior a $9.000.000 para acceder a una vivienda nueva.

En el cuadro publicado por LUN y revisado en Mucho Gusto, en comunas populares como Santiago, La Florida y Puente Alto, se deben alcanzar ingresos de entre $1.724.640 y $2.017.951.

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