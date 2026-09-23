Intensas lluvias inundan calles en Temuco: Agua amenaza con ingresar a viviendas en calle Recreo

23 sept. 2026 - 09:50 hrs.

El sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 4 que está afectando la zona centro sur provocó anegamientos en distintos puntos de Temuco, Región de La Araucanía.

Uno de los lugares que presenta percances por las precipitaciones en calle Recreo, entre Avenida Inglaterra y Alemania, en el sector poniente de la ciudad.

Video muestra anegamiento en Temuco

En el lugar, el agua alcanza varios centímetros de profundidad, obligando a los conductores a disminuir considerablemente la velocidad o preferir otras rutas para evitar desperfectos mecánicos.

Mega

De hecho, a causa de las recientes lluvias, existe una amenaza latente de que el agua ingrese a las casas aledañas a Recreo.

Según explicó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se espera que en las próximas horas se intensifiquen las precipitaciones en la ciudad de Temuco.

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