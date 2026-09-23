"Muestra el nivel de violencia del crimen organizado": Alcaldesa de Lo Espejo tras crimen de "El Poroto"

23 sept. 2026 - 11:25 hrs.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió este miércoles a la muerte de Héctor Cárdenas, apodado "El Poroto", quien habría ofrecido una recompensa de $100 millones a cambio de atentar contra la vida de la jefa comunal.

En un punto de prensa desde el municipio, la autoridad comunal puso foco en las situaciones que padecen los vecinos día a día producto de la delincuencia, asegurando que "lo ocurrido en nuestra comuna ayer muestra el nivel de violencia con que operan las bandas del crimen organizado".

"Al gobierno le pedimos, la tarde de ayer, que tenga un despliegue preventivo en las zonas que hoy están en conflicto", señaló.

Mega

"Nos parece importante que lo que esté en el foco sea el resguardo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas", enfatizó Reyes, quien resaltó el temor con el que conviven los vecinos de la comuna frente al avance del crimen organizado.

En ese sentido, mencionó que "hayan asesinado a alguien antes de las cinco de la tarde, a plena luz del día, y que haya sido un enfrentamiento entre bandas, creo que muestra cómo el crimen organizado se mueve con absoluta impunidad".

Todo sobre Mucho gusto