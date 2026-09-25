Polémica por anuncio de fiesta electrónica en el Desierto Florido: Autoridades se desmarcaron del evento

25 sept. 2026 - 09:50 hrs.

Una importante polémica se levantó en el norte de Chile, luego de que se tomara conocimiento de una fiesta en el Desierto Florido en el sector de Chehueque.

Precisamente, el evento sería producido por Samsara Events y está anunciado para el próximo 10 de octubre con el nombre "Festival Oficial del Desierto Florido", a raíz de la floración que se dio este año por las intensas lluvias.

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Según el flyer, este evento contaría con DJ y se realizará durante 12 horas, aprovechando la extensión de este territorio.

Mucho Gusto / MEGA

Polémica por fiesta en el Desierto Florido

Carmen Gloria Arroyo explicó que en un principio había una imagen donde se mencionaba que existía la autorización del Gobierno Regional. Sin embargo, estos desmintieron de inmediato todo.

Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama, aclaró que "no existe ningún grado de participación del Gobierno Regional de Atacama en el evento en cuestión... Descartamos categóricamente, ni como auspiciadores, ni como patrocinadores".

En esa línea, expresó que si ellos fuesen parte de este evento, se consideraría el cuidado y preservación de la flora que existe en dicho lugar.

Asimismo, Sofía Cid, delegada presidencial de Atacama, también se desmarcó de dicha actividad, así como mencionó que no recibieron una solicitud de permiso para esta clase de eventos.

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