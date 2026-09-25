"No vine sola": Así fue la bienvenida de Carmen Gloria Arroyo en su llegada a Mucho Gusto

25 sept. 2026 - 08:45 hrs.

La mañana de este viernes 25 de septiembre, Carmen Gloria Arroyo fue bienvenida en su llegada a Mucho Gusto por Gonzalo Ramírez y Marianne Schmidt.

Y es que a inicios de semana Gonzalo llegó en principio de José Antonio Neme, quien se tomó unos días de vacaciones, mientras que Carmen Gloria llegará en reemplazo de Karen Doggenweiler, la que tenía ciertos compromisos laborales que cumplir.

Por lo mismo, Gonzalo y Marianne dieron la bienvenida a Carmen Gloria Arroyo, quien llegó con un mensaje más que claro.

Mucho Gusto / MEGA

Carmen Gloria Arroyo llega a Mucho Gusto

La animadora de Carmen Gloria: Fuerte y Claro agradeció la cálida bienvenida que le dieron sus compañeros y aseguró, en su rol de abogada, que viene "a poner orden" entre risas.

De igual forma, afirmó que "no vine sola", al mostrar el típico martillo de juez que se ocupa en su profesión, dando paso a unos comentarios del tiempo.

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