28 sept. 2026 - 09:48 hrs.

El Gobierno de Chile decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros Christopher Aguilera, quien perdió la vida tras resultar gravemente herido durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

El homenaje al funcionario policial se extenderá durante los días 28, 29 y 30 de septiembre, de acuerdo a lo comunicado por el propio presidente José Antonio Kast.

¿Quién era Cristopher Aguilera?

Cristopher Andrés Aguilera Fernández tenía 30 años y pertenecía a la dotación de la 42.ª Comisaría Radiopatrullas de Carabineros, donde cumplía labores operativas y preventivas.

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Mientras desarrollaba patrullajes en la población Las Dunas de la comuna de Lo Espejo, un sujeto de nacionalidad venezolana disparó en contra de Aguilera y su compañera.

El funcionario recibió un impacto de bala en la cabeza, siendo trasladado rápidamente a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero Cristopher Aguilera en Lo Espejo