Presidente Kast lamenta muerte de carabinero en Lo Espejo y llama al Congreso: "Aceleremos el paso"

28 sept. 2026 - 09:15 hrs.

El presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros Christopher Aguilera Fernández, quien resultó herido a bala en la cabeza durante un operativo policial en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en la población Las Dunas, cuando funcionarios de la 42.ª Comisaría de Radiopatrullas decidieron fiscalizar a un grupo sospechoso que se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública.

Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y percutó más de 20 disparos. Uno de ellos impactó en la cabeza al cabo segundo Aguilera, quien falleció pese a los esfuerzos médicos del personal de la Clínica Las Condes.

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La reacción de presidente Kast tras muerte de Carabineros

"Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del Cabo 2do Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses. Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida", escribió el mandatario a través de su cuenta en X.

Tras ello, afirmó que "en materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido. Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades".

"La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada. Le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando", cerró.

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