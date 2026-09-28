Confirman muerte de carabinero baleado durante procedimiento en Lo Espejo: Recibió disparo en la cabeza

28 sept. 2026 - 08:50 hrs.

La noche del domingo se confirmó la muerte del cabo segundo de Carabineros Christopher Aguilera Fernández, quien resultó herido a bala en la cabeza durante un operativo policial en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió al interior del pasaje Guadalajara, en la población Las Dunas, cuando decidió fiscalizar a un grupo sospechoso que se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública.

Ataque a carabineros

En ese contexto, uno de los sujetos intentó evadir el control efectuando más de 20 disparos contra los policías. Uno de esos disparos impactó en la cabeza al cabo segundo Aguilera, mientras que su acompañante logró protegerse tras un muro y utilizar su arma de servicio para abatir al atacante.

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El funcionario policial herido fue trasladado de inmediato hasta un SAR. Pese a los esfuerzos de personal médico y producto de la gravedad de sus heridas, terminó falleciendo en dependencias de la Clínica Las Condes.

La Fiscalía señaló que al menos siete personas que se encontraban en el lugar huyeron y son buscadas por las policías. Así como también que entre los elementos que serán revisados está el arma del delincuente de nacionalidad venezolana, quien tenía un cargador extendido, que permitía contar con una mayor cantidad de municiones.

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