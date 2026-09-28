Tenía 30 años y un hijo de nueve meses: Quién era Cristopher Aguilera, el carabinero asesinado en Lo Espejo

28 sept. 2026 - 09:45 hrs.

La noche del domingo, Carabineros sumó un nuevo mártir tras la muerte del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, durante un operativo de fiscalización en la población Las Dunas de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Según detalló la institución policial y replicó Mucho Gusto, Cristopher Andrés Aguilera Fernández tenía 30 años y era padre de un niño de solo nueve meses.

Llevaba cerca de dos años formando parte de la dotación de la 42.ª Comisaría Radiopatrullas de Carabineros, donde cumplía labores operativas y preventivas.

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Muerte de carabinero en Lo Espejo

Precisamente, Aguilera realizaba patrullajes preventivos en la población Las Dunas cuando identificó a un grupo de personas que consumía alcohol en la vía pública.

El funcionario se preparaba para realizar controles de identidad cuando fue baleado sorpresivamente por uno de los sujetos. Su compañero hizo uso de su arma de servicio y abatió al atacante.

Pese a los esfuerzos médicos, el cabo segundo Aguilera falleció producto de la gravedad de las heridas en la Clínica Las Condes.

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