"¿Les vamos a pedir que arriesguen la vida por $1 millón?": Carmen Gloria reflexiona tras muerte de carabinero

28 sept. 2026 - 10:57 hrs.

Tras la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, Carmen Gloria Arroyo puso foco en el riesgo y las condiciones desiguales de los funcionarios para enfrentar a delincuentes.

"Miro la foto de Cristopher Aguilera. (tenía) 30 años, tan joven", partió señalando la conductora durante la mañana de este lunes en Mucho Gusto.

La reflexión de Carmen Gloria

En ese sentido, apuntó al bajo sueldo que perciben los funcionarios por labores donde ponen en riesgo su vida. "¿Saben cuánto gana un cabo segundo? Alrededor de $1.000.000", sostuvo.

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"Todos queremos más carabineros en la calle, porque el exceso de la delincuencia, porque me siento desprotegida, pero, ¿cómo les vamos a pedir a jóvenes que salgan a la calle a arriesgar la vida por un millón de pesos? Con suerte les alcanza para vivir", cuestionó Carmen Gloria.

Asimismo, planteó que si cualquier persona expondría su vida por ese sueldo y en esas condiciones "absolutamente desiguales donde lo más probable es que sea carabinero quien pierda".

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