Estaba irregular en Chile y tenía antecedentes: lo que se sabe del sujeto que mató a carabinero en Lo Espejo

28 sept. 2026 - 11:50 hrs.

En las últimas horas se han entregado nuevos antecedentes sobre la identidad del hombre que le quitó la vida al cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, de 30 años, en la comuna de Lo Espejo.

Según consignó La Cuarta, se trata de Brayan Farías Díaz, sujeto de nacionalidad venezolana que se encontraba en situación irregular en Chile.

¿Quién era el asesino del cabo Cristopher Aguilera?

El sujeto, quien fue abatido por el compañero de Aguilera, mantenía antecedentes por porte de arma cortante y cohecho.

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Su última detención ocurrió en abril por participar en una fiesta clandestina en Pirque. En esa oportunidad, habría ofrecido $100 mil a funcionarios policiales para evitar el procedimiento.

Cabe señalar que al asesino del cabo Aguilera se le incautó un arma de fuego y otras sustancias, mientras que al interior del recinto se encontraron drogas de todo tipo y dinero en efectivo proveniente de las ventas de sustancias ilícitas.

Farías quedó libre y este domingo, durante un control de identidad, asesinó a Cristopher Aguilera. Preliminarmente, se estableció que tenía un cargador extendido.

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