Mega Deportes ya se encuentra en Toronto con los detalles del Chile vs. Canadá de este sábado

25 sept. 2026 - 13:25 hrs.

El equipo de Mega Deportes ya se encuentra en Toronto para entregar todos los detalles del partido de este sábado entre Chile vs. Canadá.

Precisamente, el periodista Rodrigo Sepúlveda expresó que para él es un orgullo volver a retomar las transmisiones de Mega con Claudio Palma, uno de sus colegas más queridos en el ámbito deportivo.

Por su parte, Palma afirmó estar muy feliz por su llegada a Megadeportes de Mega, así como estar en contacto con todos los chilenos en Canadá.

Mucho Gusto / MEGA

Mega Deportes ya está en Canadá

Asimismo, Rodrigo y Claudio presentaron a la periodista Camila Romero, quien destacó estar contenta por llevar la transmisión de los partidos de Chile contra Canadá, Estados Unidos y México.

"Ha sido una tremenda experiencia para compartir con ustedes", expresó la profesional, a lo que Palma comentó que "acá comienza un nuevo proceso, al margen que no sabemos si Córdova va a ser el ratificado o no, pero comienza un nuevo proceso; yo apuesto por la juventud y los chicos que están llamados tienen que tener un respaldo desde el arranque".

Cabe destacar que Mega comenzará con una previa desde Mega Go a las 17:45 horas para luego pasar a las 18:45 a la transmisión abierta con el análisis de lo que vendrá.

Asimismo, el partido entre Chile vs. Canadá dará inicio a las 19:45 horas, en un encuentro que dará comienzo a una nueva oportunidad para creer en la selección.

Todo sobre Mucho gusto