Denuncian criadero clandestino de perros en Talagante: Vecinos temen por represalias

25 sept. 2026 - 12:20 hrs.

Esta mañana, Mucho Gusto llegó hasta Talagante, donde algunas personas denuncian que existe un criadero clandestino de perros y otros animales.

Precisamente, un equipo del programa se trasladó hasta esta comuna en la periferia de Santiago para investigar las acusaciones que se han hecho de forma anónima por distintas personas, ya que el miedo a las represalias está presente.

En la llegada hasta este canil, se puede ver que no solo hay perritos, sino que también gatos, caballos, chanchos y otras especies, la mayoría de ellos abandonados, desnutridos y deshidratados.

Denuncian criadero clandestino de perros

En conversación anónima con un vecino, este declaró que una pareja tiene dos perros, los que cruzan y venden las crías a distintas personas, destacando las razas cazadoras, así como salchichas "exóticas".

A raíz de esto, el equipo de Mucho Gusto dejó realizada la denuncia a la Municipalidad de Talagante, quienes ya están en la búsqueda de quienes estarían detrás de este criadero.

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