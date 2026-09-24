Estudiantes de media y universitarios: Diputados proponen retorno de empaquetadores a supermercados

24 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La crisis laboral en Chile es crítica. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicaron que la tasa de desocupación nacional alcanzó un 9,5 durante el trimestre móvil mayo-julio 2026, es decir, cerca de un millón de personas sin empleo.

En este contexto, vuelve a la discusión en torno a los empaquetadores de las cajas de supermercado; personas que, a cambio de las propinas de los clientes, ayudaban a guardar las compras en bolsas.

La propuesta para el regreso de empaquetadores

Diputados de la UDI proponen que ese rol regrese con una actualización de dictámenes de la Dirección del Trabajo y así facilitar su reincorporación en los supermercados.

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Mario Olavarría, uno de los parlamentarios detrás de la propuesta, explicó en Mucho Gusto que la figura de los empaquetadores sea exclusivamente para estudiantes.

En concreto, se plantea que quienes estén cursando enseñanza media o educación superior puedan ejercer este rol. En el caso de los menores de edad, tendría que ser bajo la autorización de los padres o tutor legal.

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