"Una historia atrapante": Protagonistas adelantan detalles de gran estreno de Prohibida Obsesión

28 sept. 2026 - 14:04 hrs.

Este lunes 28 de septiembre es el gran estreno de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie de Mega, que promete cautivar al público con una historia donde una inesperada atracción desatará una serie de conflictos.

A la espera de la emisión de su primer capítulo, los protagonistas de esta nueva producción del área dramática visitaron el estudio de Mucho Gusto, donde entregaron algunos detalles de lo que se vendrá esta noche.

Gran estreno de Prohibida Obsesión

Diego Muñoz apuntó que la teleserie tiene "una historia realmente entretenida, muy atrapante", donde muchos se verán reflejados en su personaje, Luciano.

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Mientras que Sigrid Alegría afirmó que todos tienen alguna obsesión, por ejemplo, Antonia, su personaje, espera que todas "las cosas sean perfectas. Tiene la obsesión de no fallar en el deber ser".

Fernanda Finsterbusch, en tanto, comentó que Bárbara es quien intentará no desprenderse de Luciano, lo cual la llevará a realizar una serie de acciones cuyas consecuencias no medirá.

¿A qué hora ver el primer capítulo de Prohibida Obsesión?

El primer capítulo de Prohibida Obsesión se estrenará hoy lunes 28 de septiembre, a partir de las 22:00 horas.

Se podrá ver a través de la señal de aire de Mega y de forma digital en Mega.cl y MegaGO.

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