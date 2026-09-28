Alcaldesa de Lo Espejo anuncia intervención en viviendas tomadas tras muerte de carabinero: Serían expropiadas

28 sept. 2026 - 12:33 hrs.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, lamentó el homicidio del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera y anunció la expropiación de viviendas tomadas por delincuentes en la comuna.

En diálogo con Mucho Gusto, la autoridad comunal señaló que la población Las Dunas, donde el funcionario policial fue asesinado, "es un lugar bien complejo, en el cual estamos planificando una intervención".

"Este tipo de viviendas sociales de fines de los años 80 y 90, que en la comuna tenemos varias, se transforma en un caldo de cultivo para el delito".

Mega

La jefa comunal adelantó que "algunas de las naves de los edificios en el fondo serían expropiadas, dado que son edificios donde hoy día mayoritariamente no vive gente, sino que están justamente tomados".

Señaló que la intervención se está planificando con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con quien "hemos estado trabajando harto en poder generar este proceso de regeneración urbana".

Todo sobre Mucho gusto