Dos sujetos son abatidos tras persecución policial en Cerrillos: Uno mantenía tres órdenes de detención

29 sept. 2026 - 10:27 hrs.

Dos sujetos fueron abatidos en una persecución policial ocurrida en horas de la madrugada de este miércoles en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados en Mucho Gusto, el procedimiento comenzó en la población Las Dunas de Lo Espejo, el mismo lugar donde falleció el domingo el cabo segundo Cristopher Aguilera.

Persecución policial termina con dos sujetos abatidos

En el lugar, personal de la 42.ª Comisaría de Radiopatrullas intentó fiscalizar un automóvil Mazda 3 gris con dos ocupantes en su interior, quienes escaparon por avenida Lo Errázuriz.

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La persecución culminó en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con Lo Errazúriz, comuna de Cerrillos, donde los sospechosos habrían colisionado con un radiopatrullas que les bloqueó el paso.

Así, los policías hicieron uso de sus armas de servicio y abatieron a los dos hombres de nacionalidad chilena, que tenían 22 años. Uno de ellos contaba con registros e incluso tenía tres órdenes de detención pendientes.

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