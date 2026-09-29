Familiares de uno de los jóvenes abatidos en Cerrillos cuestionan actuar de Carabineros: "Los ejecutaron"

29 sept. 2026 - 11:04 hrs.

Los hermanos de uno de los dos jóvenes que fueron abatidos por Carabineros, luego de evadir un control policial en Lo Espejo y que terminó en Cerrillos, cuestionaron el uso de armamento de los funcionarios.

En conversación con Mucho Gusto, Alexis, uno de los familiares, indicó que su hermano compartía con amigos en la población Las Dunas cuando fue fiscalizado por personal policial. Debido a que mantenía órdenes de detención y no contaba con licencia de conducir, optó por darse a la fuga.

El cuestionamiento de familiares de jóven abatido

"Aquí los frenaron, se bajaron y aquí no los perdonaron, los mataron a los dos directamente. Los chiquillos no andaban con armamento, no andaban con nada y los ejecutaron", afirmó.

Mega

El familiar fue reiterativo en señalar que "no sacó pistola, no atropelló a nadie, no chocó ni una patrulla, vio su oportunidad y la tomó (...) Le dispararon encima".

A esa versión se sumó su otro hermano, Mauricio, quien descartó cualquier tipo de vínculo con la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera, y que "el único error que cometió él es que debería haber parado".

"¿Por qué ensañarse tanto?, ¿por qué disparar a la cabeza?, ¿por qué no le disparó al motor o a las ruedas? Es un mal uso del arma", sostuvo.

Todo sobre Mucho gusto