"Esta muerte no es en vano": General Director reafirma compromiso tras asesinato de cabo Aguilera

29 sept. 2026 - 12:10 hrs.

El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, lamentó la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera, quien murió mientras cumplía funciones policiales en la comuna de Lo Espejo.

La autoridad policial expresó que "duele en el alma ver partir a uno de los nuestros. Duele en el alma ver sufrir a una familia, a padres, a hijos, a la pareja y todo lo que significa y lo que trae consigo una pérdida tan repentina".

Muerte de cabo Aguilera

Araya sostuvo que el fallecimiento del funcionario no hace más que fortalecer el compromiso que tiene la institución.

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"Esta muerte no es en vano. Nosotros solamente, o por una parte, no nos vamos a olvidar del cabo 2º Chistopher Aguilera Fernández. Sino que, por el contrario, nos corresponde recordarlo, preocuparnos de él, pero también esto significa que vamos a renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro país", aseguró.

En ese sentido, destacó que Carabineros seguirá desplegando acciones en sectores de mayor complejidad y fortaleciendo la persecución contra los criminales.

"Vamos a fortalecer, vamos a seguir trabajando, vamos a estar en los lugares de mayor complejidad. Vamos a estar precisamente en estos lugares. Vamos a estar combatiendo al crimen y que todos estos delincuentes no estén libres", indicó.

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