Tras su exitoso debut: Protagonistas de Prohibida Obsesión adelantan el conflicto que marcará a Luciano

29 sept. 2026 - 13:00 hrs.

La tarde de este martes en Mucho Gusto, la periodista Kathy Ibáñez compartió con Diego Muñoz y Nicolás Poblete, quienes forman parte del elenco de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.

La nueva producción del Área Dramática tuvo un excepcional debut en pantalla, con los televidentes hipnotizados con la atrapante trama.

En diálogo con el matinal, Poblete señaló que su personaje Gaspar mantiene una amistad de muchos años con Luciano (Diego Muñoz); sin embargo, comenzará a tambalear con la llegada de Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

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El vínculo entre ambos es tan fuerte que, según contó el actor, Luciano es una figura de admiración total para su personaje.

Mientras que Diego Muñoz aseguró que su personaje deberá lidiar con la tentación y que jamás esperó traicionar a su mujer, puesto que es un tipo que vibra con su familia.

¡No te pierdas el segundo capítulo de Prohibida Obsesión este martes 29 de septiembre, a las 23:00 horas!

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