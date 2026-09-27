Fans piden que haga una película: Maestro shaolín muestra los impactantes avances de Lisandra Silva

27 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Los avances de Lisandra Silva como alumna de artes marciales en una escuela shaolín en China dejaron sorprendidos a sus seguidores.

El instructor de kung fu de la modelo cubana publicó en Instagram un video donde se aprecian las habilidades que ella ha adquirido en solo un par de semanas de arduo trabajo y con las que se ganó los elogios de los internautas.

Los avances de Lisandra Silva en artes marciales

"¡El viaje más increíble de mi vida! Por favor, vean este video que compartió el maestro. ¡Apóyenme con un lindo comentario y compártanlo! Muchas gracias a toda mi comunidad por apoyarme en esta aventura maravillosa", escribió Lisandra en sus historias al presentar el post del monje shaolín.

Instagram: @lisandrasilva

"La disciplina supera a la duda. Entrena superando el ardor", se lee en la publicación del experto en artes marciales.

En el registro se ve a la influencer golpear troncos con los puños, lanzar patadas frontales y laterales, sostener posturas de equilibrio y fuerza, así como ejecutar combinaciones de puñetazos y bloqueos en sincronía con su maestro.

Los seguidores de la chica reality quedaron impactados con las imágenes, y así lo expresaron en la caja de comentarios.

"Por favor, que la llamen para una película. Realmente estoy sorprendida por su avance"; "Seca, te pasaste, eso es perseverancia y disciplina"; "Lisandra 2.0, modo ninja activado"; "Mulan en persona, mujer guerrera. ¡Alucinante!"; "Podrían hacer la película de Mulan y llamarla para que ella sea la protagonista", comentaron algunos internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por yu ShiFu (@shaolinmasteryu)

Todo sobre Entretenimiento