Para refrescar su rostro y consentirse: Lisandra Silva hace una pausa en sus duros entrenamientos en China

26 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Durante el último par de semanas, las publicaciones de Lisandra Silva se han centrado en los exigentes entrenamientos de artes marciales que está realizando en China.

A la influencer se la ha visto ejecutar complejos movimientos corporales, subir y bajar interminables escaleras con las manos y los pies, mantener el equilibrio en difíciles posturas e, incluso, recibir azotes con bastones para alimentar su fortaleza y tolerancia. Sin embargo, también se dio un toque de cariño.

Tratamiento de Lisandra Silva en China

El viernes 25 de septiembre, Lisandra Silva se reunió con los otros aprendices de la escuela Shaolin para celebrar el Festival de la Luna. Antes del encuentro, pasó por un centro estético para refrescar su rostro.

Instagram: @lisandrasilva

La modelo apareció recostada en una camilla, donde mostró los moretones que le han dejado los bastonazos que le propina su maestro. "¿Han escuchado el dicho de quien no quiere caldo le dan dos tazas?", escribió sobre la imagen.

Seguidamente, dejó ver el objetivo de su visita al lugar: un tratamiento facial. En un breve video se observó cómo masajeaban su rostro con una espuma limpiadora, para luego aplicar lo que parecía una mascarilla de arcilla.

Instagram: @lisandrasilva

Finalmente, Silva lució renovada al reunirse con sus compañeros para celebrar la luna llena en una cena donde comieron platillos típicos de la localidad, aunque también se deleitaron con algunas golosinas.

"No puedo estar más agradecida de esta experiencia", expresó sobre una imagen grupal.

Instagram: @lisandrasilva

Todo sobre Lisandra Silva