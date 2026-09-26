Helhue Sukni toma radical decisión sobre su celebración de cumpleaños: "Voy a invitar a la gente que..."

26 sept. 2026 - 10:00 hrs.

A inicios de mes, Helhue Sukni atravesó un difícil momento cuando su padre sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) por el que tuvo que ser hospitalizado.

Sin embargo, tras la recuperación de su papá pudo celebrar las Fiestas Patrias en compañía de este, de su madre y de sus tres hijas, Fadwa, Widad y Samia. Esta experiencia la hizo cambiar de perspectiva sobre la forma en la que festejará su cumpleaños dentro de poco.

El plan de cumpleaños de Helhue Sukni

Helhue Sukni publicó un video en Instagram en el que reveló que planea celebrar su fecha natal en dos tandas. "Pasé un 18 bien bueno, porque lo pasé con la gente que yo quiero", comenzó diciendo.

"Y por eso, ahora que estoy de cumpleaños el primero de octubre, el otro jueves, el día de mi cumpleaños lo quiero pasar sola, sola, sola con mi papá y con mis tres niñitas. No quiero pasarlo con nadie más", agregó.

Instagram @helhuesukni

"El día sábado 3 voy a hacer un cumpleaños, pero muy austero, no como hago los cumpleaños en grande que hago todos los años", adelantó la jurista, quien en otras ocasiones ha hecho grandes fiestas con famosos invitados.

"Voy a invitar a la gente que está conmigo, la gente que me llama, que siempre está preocupada de mí, la gente que estuvo durante todo el periodo que mi papá estuvo internado en la clínica", enfatizó, antes de revelar a cantidad de allegados a los que invitará.

"Total que ese cumpleaños lo quiero con mis amigas y la verdad que hice un conteo entre la gente cercana, y la gente de verdad, de verdad, no supera a las 12 personas. Así es que voy a hacer mi cumpleañitos, si Dios quiere, con mis amiguitas, con la gente que siempre ha estado preocupada de mí, ¿qué les parece?", culminó.

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