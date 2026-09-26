El mea culpa de Leo Rey después de su mensaje a Alexítico en Fiestas Patrias: "Sí, cometí errores..."

26 sept. 2026 - 11:31 hrs.

Leo Rey, sin dudas, es el hombre del momento. Y es que después de su presentación en la Gran Fonda de Chile, donde envió un particular mensaje a su excompañero de banda, Alexítico, quedó marcado en la retina de los chilenos y chilenas.

Precisamente, el cantante de cumbia nacional tiene desde hace bastante tiempo una tensa relación con Alexítico, quien era su compañero en el grupo "La Noche", ya que problemas económicos los hicieron separarse.

Desde ese momento, ambos han mantenido una relación más compleja y ha sido Leo Rey quien ha dejado un mensaje a Alexítico en sus conciertos.

El mea culpa de Leo Rey

"Si cometí errores, choqué medio cocido, fui infiel y un poco despreocupado con mis hijos, pero jamás dejé de ser auténtico y sencillo", partió diciendo el cantante.

Enseguida, aclaró que "perseguí mis sueños y hoy solo gozo del fruto de mi esfuerzo y trabajo... Gracias, Padre celestial, por siempre estar conmigo".

Lo más llamativo fue la corona que eligió para expresar su sentir en la publicación.

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