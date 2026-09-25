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Valentina Roth actualiza el avance de su embarazo con fotos de sus '68 kilitos de amor' Instagram @valeroth28

Valentina Roth actualiza el avance de su embarazo con fotos de sus "68 kilitos de amor"

  • Por Morella Rivas

Valentina Roth ya se encuentra cerca de su séptimo mes de embarazo y mientras espera con emoción la llagada de su hijo Cristóbal, comparte con sus seguidores los avances de la gestación.

La exgimnasta anunció en mayo que agrandaría la familia que conforma con su esposo Miguel de la Fuente y sus hijas Antonia y Martina. Desde entonces actualiza los detalles del proceso, desde sus síntomas hasta la elección del nombre. 

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El avance del embarazo de Vale Roth

Vale Roth es amante del bienestar físico y defensora del entrenamiento durante el embarazo. Sin embargo, recientemente dijo estar algo aburrida del gimnasio, por lo que quizá empezaría a hacer algo más tranquilo, como pilates.

Lo cierto es que mientras la gestación sigue su curso, su guatita cada vez es más prominente. Así lo evidenció la influencer al publicar un collage de dos fotos en las que posa de frente y de perfil, vistiendo solo un top y una panty.

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"68 kilitos de amor. Ya habrá  tiempo para recuperar el peso. Pero mi niño necesita todos sus nutrientes y crecer fuerte", escribió sobre la imagen.

Y la bailarina ya tiene un plan trazado para recobrar su condición física tras dar a luz. "Después del parto voy a retomar el gym tres veces a la semana. O sea, con pesas, porque hace muy bien entrenar fuerza (...) y dos veces a la semana pilates", dijo anteriormente. 

Instagram @valeroth28

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