"Todo fue un caos": Vale Roth confiesa que sufrió un "colapso" durante sus vacaciones familiares

22 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Un viaje familiar de Valentina Roth junto a su esposo Miguel de la Fuente y sus hijas Antonia y Martina no salió como esperaban.

"Tuve un colapso mental ayer. Se los juro que no... ¡Las vacaciones fueron, yo no sé, terribles, terribles! Trato de rescatar algo y no lo puedo rescatar", confesó en sus historias de Instagram.

El viaje de Valentina Roth

En una serie de videos Vale Roth relató que por un lado, su hija mayor estuvo muy intranquila y por el otro, la más pequeña es muy demandante.

"No se sentían muy bien, lloraron todo el viaje, las 8 horas. La Anto gritaba, la Martina también, la Martina no llora nada en la vida, y acá, pero todo el rato. Y quería caminar, quería moverse, la hora del viaje nos afectó, porque fue a las 12 del día", detalló.

"Antonia hacía 50 pataletas al día en el desayuno, salía corriendo, se escondía (...) La Marti todavía no camina, entonces necesita de harto brazo", agregó.

Instagram @valeroth28

Una vez que llegaron a hotel, las cosas no mejoraron. "La Anto quería estar ocho horas dentro del agua. Para sacarla, para ponerle un traje de baño, para meterla a la ducha, ¡todo era un problema! Para todo. Todo fue un caos. Un caos", exclamó la bailarina.

Para colmo, el clima caluroso afectó a las niñas al punto de salirle ronchas en la piel y el vuelo de regreso no fue mejor, según siguió contando la exgimnasta.

"Me estoy desahogando. (...) Estoy embarazada con siete meses. La Marti acá arriba, no me podía agachar a buscar las cosas que se caían todo el rato. La Anto quería correr para todos lados... Yo lloraba. Me caían las lágrimas", expuso.

Finalmente, la influencer expresó su preocupación por el comportamiento de Antonia y lo difícil que le resulta guiarla con contención y a la vez con mano firme.

"Es angustiante. Así que voy a ver a un psicólogo infantil para que nos dé las herramientas a nosotros como papás, con Miguel, cómo llevar esta situación que nos está pasando con la Antonia. Porque yo ya no sé qué hacer", finalizó.

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