"Necesaria desconexión": Vale Roth sorprende al anunciar descanso de las redes sociales

21 sept. 2026 - 13:40 hrs.

La bailarina y figura del espectáculo Vale Roth es conocida por publicar bastante de su vida diaria en redes sociales, siendo bastante transparente con su contenido.

A raíz de esto, el Instagram de Valentina, por lo general, siempre está lleno de muchas historias, siendo para muchos un "bombardeo" de información y contenido, lo que causa que algunos se pierdan ciertas cosas que comparte la bailarina.

Por lo mismo, y como una especie de detox, Roth anunció a través de redes sociales que se tomaría un tiempo breve fuera de las plataformas digitales.

Vale Roth deja las redes sociales

A través de una historia de Instagram, la exchica reality anunció que es momento de tomarse un descanso de las redes sociales, aunque sea por un par de horas.

"Sin cel hasta el martes, necesaria desconexión", escribió durante la noche del domingo Valentina, dejando en claro que la saturación de información también la había dejado muy cansada y necesitaba un relajo.

Instagram

Recordemos que Roth se encuentra esperando a su tercer hijo con Miguel de la Fuente, embarazo que anunció a principios de mayo, al mismo tiempo que aclaró que sería el último.

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