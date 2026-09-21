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'Necesaria desconexión': Vale Roth sorprende al anunciar descanso de las redes sociales instagram

"Necesaria desconexión": Vale Roth sorprende al anunciar descanso de las redes sociales

  • Por Matías Rivera

La bailarina y figura del espectáculo Vale Roth es conocida por publicar bastante de su vida diaria en redes sociales, siendo bastante transparente con su contenido. 

A raíz de esto, el Instagram de Valentina, por lo general, siempre está lleno de muchas historias, siendo para muchos un "bombardeo" de información y contenido, lo que causa que algunos se pierdan ciertas cosas que comparte la bailarina.

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Por lo mismo, y como una especie de detox, Roth anunció a través de redes sociales que se tomaría un tiempo breve fuera de las plataformas digitales. 

Vale Roth deja las redes sociales

A través de una historia de Instagram, la exchica reality anunció que es momento de tomarse un descanso de las redes sociales, aunque sea por un par de horas. 

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"Sin cel hasta el martes, necesaria desconexión", escribió durante la noche del domingo Valentina, dejando en claro que la saturación de información también la había dejado muy cansada y necesitaba un relajo.

Vale Roth
Instagram

Recordemos que Roth se encuentra esperando a su tercer hijo con Miguel de la Fuente, embarazo que anunció a principios de mayo, al mismo tiempo que aclaró que sería el último. 

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