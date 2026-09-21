Ignacia Antonia vuelve a marcar su piel con significativo tatuaje en honor a su hija: "Quedó hermoso"

21 sept. 2026 - 14:20 hrs.

Ignacia Antonia está cumpliendo el sueño de su vida al ser la madre de la pequeña Amelia, quien nació en diciembre del año pasado.

Y es que de su relación con el cantante nacional Ak4:20 surgió Amelia, la que complementó a su madre, quien ahora vive y respira por su hija.

Esto quedó más que claro con la última decisión que tomó Ignacia Antonia, y es que optó por inmortalizar los ojos de su hija en su piel.

Ignacia Antonia se tatúa a su hija

Precisamente, a través de historias de Instagram, la reconocida influencer publicó los stencils, plantillas ocupadas para tatuar, de lo que se marcaría en su piel.

Instagram

En concreto, estos son los ojos de su hija Amelia, quien quedará para siempre en la parte interior de su bíceps izquierdo.

Es así como Ignacia posteó un video del momento en el que se está tatuando, sin mostrar el resultado final, ya que este sería publicado en su video para YouTube. "Quedó hermoso", cerró la influencer.

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