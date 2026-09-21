"Me siento mejor que hace 20 años": Mamá de Marcianeke revela los tratamientos con los que renovó su imagen

21 sept. 2026 - 11:40 hrs.

En los últimos días, Iyassna Muñoz, la mamá del cantante urbano Marcianeke, se viralizó en redes sociales por su impactante transformación física.

Este cambio ha generado la curiosidad de sus seguidores, quienes no dejan de preguntarle cómo logró renovar su imagen, algo que ella misma contó en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

¿Qué tratamientos se hizo la mamá de Marcianeke?

Iyassna contó a LUN que su crianza fue muy conservadora, por lo que anteriormente dudaba antes de usar escotes o ponerse trajes de baño. Dio a luz a su hija mayor a los 15 años y convivió durante otros 27 con el padre de sus hijos.

Luego de separarse, empezó a pensar en ella como mujer y no solo como madre. Impulsada por Marcianeke y sus hermanos, decidió cuidarse y renovar poco a poco su imagen. "Me siento mejor que hace 20 años", dijo Muñoz, quien está por cumplir 45 años.

Instagram @yyassnita

"Se han sorprendido con el cambio físico. Me lo he hecho sólo con profesionales. Por ejemplo, me hice un Hifu íntimo. También algunos retoques en la nariz con ácido hialurónico para afinarla, bioestimuladores, perfilado de labios y bótox", reveló.

"Me preguntan mucho por eso las mujeres, yo les digo que lo más importante es hacerlo con especialistas", agregó. "Me dicen: 'Qué linda se ve, me encanta verla así, ¿qué se hizo?, ¿cómo lo hizo?' Y eso me ha subido harto la autoestima porque es importante que venga de mujeres. Me dicen que las inspiro", comentó.

"Eso me emociona, porque yo también fui esa mujer que pensaba '¿qué me voy a poner a esta edad?' Decía: Eso está bien para mi hija, que tiene 20 años, pero yo soy una mujer de 40 y tantos (...) Hoy digo: ¿por qué no? Si quiero ponerme un bikini, me lo pongo, un peto, lo hago. Si quiero participar en un concurso de belleza, lo hago", enfatizó.

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