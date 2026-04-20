"Mientras uno hace las cosas bien...": Marcianeke es víctima del robo de su camioneta
Matías Muñoz, más conocido en el mundo de la música como Marcianeke, fue víctima del robo de su camioneta con varias de sus pertenencias al interior.
Precisamente, fue el propio Marcianeke quien dio a conocer sobre esta situación que lo había afectado, además de realizar un importante llamado a sus seguidores en pos de recibir algún tipo de ayuda.
Cabe destacar que el artista había sido noticia hace unas semanas porque estaba buscando cambiar su vida, empezando por un inesperado bautizo en una iglesia evangélica.
Marcianeke sufre robo de su camioneta
"Robada", escribió el artista urbano, adjuntando una foto de su Dodge Durango Blanco, además de agregar que "estoy bien, mi gente, solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show".
En dicha publicación, Marcianeke informó que el vehículo circula con la patente RFYW60, mientras que el vidrio trasero derecho está quebrado, siendo fácil de identificar si es que la ven por la calle.
"Gente kl mala [sic], mientras uno hace las cosas bien, tiene que pasar topinás. Dios quiera que vuelva a mis manos", cerró el joven artista.