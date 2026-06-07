"Necesito tiempo, espacio y soledad": Américo se despide de las redes sociales y anuncia regreso a Arica

07 jun. 2026 - 17:34 hrs.

Américo sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde habló sobre el complejo momento personal que atraviesa tras el polémico quiebre con Yamila Reyna y la drástica decisión que tomó.

Cabe recordar que fue hace cuatro meses cuando el artista fue denunciado por violencia de género, luego de protagonizar un incidente con la actriz.

Américo se aleja de las redes

"He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino practicando con humildad reconocer errores y aprender de ellos desde lo más profundo", partió diciendo un registro donde aparece en el mar.

Instagram @americooficial

Durante aquella reflexión, Domingo Vega, nombre de pila del cantante de cumbia, manifestó que "no he sido honesto, porque me la pasé trabajando en convertirme en alguien que solo quería ser querido, alguien que no los ofendiera o defraudara. No quería enojos, y eso me convirtió en el perfecto cómplice de mi infelicidad".

"Admito que tengo miedo del qué dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso, busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos, y la verdad es que ya no encajo en el lugar donde más quería estar", agregó.

En ese momento, Américo comentó que se alejaría de las redes sociales, ya que "es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace".

Sobre su difícil momento personal, indicó que "estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está a punto de acabarse".

"Vuelvo a casa, con mi tierra y con mi gente. Vuelvo a Arica, necesito tiempo, espacio y soledad. Hoy voy a elegirme. Estoy seguro que este proceso no solo me rompió, también me reforzó. Simplemente quiero ser yo, no me importa lo que piensen o digan de mí", sentenció.

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