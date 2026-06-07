Tristes, enojados y con remordimiento: Así reaccionaron los familiares y cercanos a la muerte de Coke en RDS

07 jun. 2026 - 10:00 hrs.

La muerte de Coke (Diego Muñoz) en Reunión de Superados tomó tanto a sus familiares como a sus amigos por sorpresa, y es que nadie creía que esto podía estar pasando.

Precisamente, Coke estaba pasando por un período donde se encontraba en rehabilitación de su adicción al alcohol, así como ayudando a sus cercanos, tal como lo hizo con Javiera (Daniela Ramírez) y su emprendimiento.

Sin embargo, la enfermedad que padecía Coke lo terminó por consumir; volvió a recaer y terminó muerto a raíz de un accidente automovilístico.

Las reacciones a la muerte de Coke

El primero en enterarse es Manuel (Mario Horton), quien se toma la situación con algo de calma, ya que debe avisar a Matilde (Ignacia Baeza), quien rompe en llanto al enterarse de lo que pasó, pero de inmediato se recompone alegando que debe estar bien para sus niños.

De igual forma, Manuel avisó a Josefa (Luz Valdivieso), la que más adelante llegó a su departamento llorando, sin creer lo que había pasado con Coke.

Por otra parte, Matilde cuenta a Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos) lo que pasó y los dos reaccionan sin acreditar lo que estaba pasando. Sin embargo, es la niña quien comienza a culpar a su madre.

Asimismo, Jaime (Francisco Reyes) entra en negación después de que Tere (Elisa Zulueta) y Pili (Paloma Moreno) le cuenten lo que pasó con su amigo.

Finalmente, Javiera (Daniela Ramírez) se entera gracias a Pili, quien le cuenta, pero la joven madre tampoco lo puede creer, ya que hace nada él la estaba ayudando con sus cosas.

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