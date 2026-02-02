"Amén, ahora soporten": Marcianeke busca cambiar su vida y se bautiza por iglesia evangélica
Una inesperada noticia brindó Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, a sus seguidores, luego de compartir que fue bautizado para unirse a una iglesia cristiana evangélica.
Y es según consigna Página7, la idea del bautizo surgió por parte de los líderes, o pastores, de la iglesia Cristo Tu Única Esperanza de Talagante, donde parte de su rito de iniciación era sumergirse en las aguas de una piscina.
"Amén. Ahora soporten", escribió Marcianeke, mientras dejaba un registro del momento en el que era sumergido.
Marcianeke es bautizado por iglesia evangélica
Fue el propio culto que destacó la llegada del artista urbano a su congregación y mencionaron que "como familias y como una sola familia en la fe, honramos y bendecimos a cada persona que hoy decidió seguir a Cristo. Sabemos que no es una decisión cualquiera, es la mejor que se puede tomar".
De todas formas, el cantante urbano tiene planes de seguir con su carrera artística, aunque esta vez un poco más ligada a la religión evangélica y sus preceptos.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Marcianeke intenta dar un giro a su vida con distintas acciones, ya que hace un tiempo mencionó que había dejado las drogas en exceso y se estaba enfocando en hacer deporte.