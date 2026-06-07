"Estoy con mucha emoción encima": La sentida despedida de María Elena Duvauchelle a Julio Jung

07 jun. 2026 - 16:31 hrs.

María Elena Duvauchelle llegó hasta el Teatro Oriente de la comuna de Providencia a despedir a su exesposo y padre de su hijo, el actor Julio Jung.

El intérprete dejó este mundo a los 84 años de edad este sábado, provocando una fuerte pérdida para el teatro, cine, radio y humor nacional. Y es que Jung tuvo una trayectoria incomparable durante más de sesenta años.

Así recordó María Elena Duvauchelle a Julio Jung

Entre quienes llegaron a rendirle homenaje en su velatorio estaba la actriz María Elena Duvauchelle, quien se mostró visiblemente emocionada por las muestras de cariño que ha recibido la familia.

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"Poco puedo hablar porque estoy con mucha emoción encima, pero sí con claridad de que estoy agradecida de la gente que ha llegado acá al teatro", expresó en diálogo con Meganoticias.

Duvauchelle recordó la personalidad de quien fue su compañero entre 1974 y 1984, destacando que "yo creo que está con mucha risa en estos momentos, porque era un viejo mañoso y decía las cosas claras".

Tras lo anterior, afirmó que una de las grandes preocupaciones de Julio era la cultura, que, para él, no era valorada en nuestro país.

"Cuando hablaba de la cultura, decía que la cultura era lo último que le importaba al país. "¡Déjense de cuchufletas!', decía”, rememoró.

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