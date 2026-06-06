La televisión y el teatro está de luto: Muere el actor Julio Jung a los 84 años de edad

06 jun. 2026 - 14:39 hrs.

La tarde de este sábado 6 de junio se confirmó la muerte del reconocido actor nacional Julio Jung, a los 84 años de edad.

El artista es considerado una de las figuras más emblemáticas del cine, teatro y televisión nacional, desarrollando una exitosa carrera de más de 60 años en diferentes producciones.

La destacada trayectoria profesional de Julio Jung

Durante su trayectoria, el intérprete participó de importantes producciones nacionales como Amnesia, Coronación y Cachimba, por la cual fue premiado internacionalmente.

Instagram @chamojung

Julio Jung también incursionó en la locución y animación, especialmente en Sábado Gigante, donde compartió rol con Armando Navarrete.

Además, tuvo un destacado paso por la política, y es que en 1996 fue electo como concejal para la comuna de Providencia. Repitió la tarea en 2016, cuando nuevamente apareció en la papeleta municipal.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado fue reconocido con el Premio Nacional de Humor.

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